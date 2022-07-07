Kale'de kekik tarımı yaygınlaşıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde tütüne alternatif olan kekikte üretim alanı genişliyor.

İlçede kekik tarımına başlayan ilk üreticilerden olan Hasan Sarıkavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından miras 2 dönüm tarlaya kekik ekmeye karar verdiğini belirtti.

Kısa sürede sonuç aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sarıkavak, şöyle konuştu:

"Vitamin, mineral olarak zengin ve vücuda birçok yararı olan kekik, tarımsal üretimde tütüne alternatif haline gelmeye başlayınca bizde kolları sıvadık. Tütün yerine kekik ektik. İlk hasadı yapıyoruz. Çok mutluyuz. Benden gören yaklaşık 250 çiftçi bu yıl kekik ekti."

Sarıkavak, ilçenin kekikteki potansiyelini kullanması gerektiğini de kaydetti.