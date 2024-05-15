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Denizli'nin Kale ilçesinde hacı adayları dualarla uğurlandı

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Denizli'nin Kale ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı. Kale Şehitler Anıtı Meydanında düzenlenen veda töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Süleyman Onat ise heyecanlı olduğunu ifade etti.

Denizli'nin Kale ilçesinde, kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Kafile için, Kale Şehitler Anıtı Meydanında veda töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hacı adaylarından Süleyman Onat çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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