Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 20 Bin Tuzak ve 4 Bin Litre İlaç Dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarında üreticilere 20 bin feromon tuzak ve zararlı imhası için 4 bin litre ilaç dağıtıldığını bildirdi.

Kokarca zararlısının yoğun görüldüğü Çamaş ilçesinde yürütülen çalışmaları inceleyen Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, mücadele çalışmalarının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında yürütüldüğü bilgisini verdi.

Muhtarlar ve ziraat odaları başta olmak üzere tüm kurumlarla etkin bir mücadele yürütüldüğünü aktaran Ay, şunları kaydetti:

"Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Zararlı ile mücadele tek aşamalı olmayıp, birbirini takip eden entegre mücadele prensipleri ile yürütülmektedir. Bu kapsamda biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve mekanik mücadele yöntemleri yeri ve zamanı geldiğinde uygulanmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem itibarı ile en etkin mücadele yöntemlerinden biri olan biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzaklar kullanılmakta olup, toplanan zararlıların imha edilmesi popülasyon yoğunluğunun azalması açısından önem arz etmektedir."

Ay, bu dönemde kışlaklara giriş eğiliminde olan kokarcalarla feromon tuzakla mücadele edildiğini belirterek, "Bu kapsamda müdürlüğümüzce şimdiye kadar temin edilen yaklaşık 20 bin adet tuzak üreticilerimize ulaştırılmıştır. Yine feromon noktalarında toplanan zararlının yok edilmesi için 4 bin litre de kimyasal ilaç üreticilerimize ulaştırılmıştır." dedi.

Kışlakların ilaçlanmasının önemini vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal ilaçlarla ilimizde 2024 sonbahar döneminde 265 bin hane, 2025 ilkbahar döneminde 305 bin hane ilaçlanmıştır. Bu yıl yine kasımdan itibaren bakanlığımızca temin edilen 12 bin litre biyosidal ilaç, ziraat odalarımızla işbirliğinde tüm ilçelerimizdeki kışlakların ilaçlanması için kullanılacaktır. Gerek feromon kullanımı, gerekse kışlakların ilaçlanması noktasında tüm üreticilerimizi kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele için işbirliğine davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız."