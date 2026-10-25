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Kahta'da otomobil ile pikap çarpıştı, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Kahta'da otomobil ile pikap çarpıştı, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü kavşağında otomobil ile pikap çarpıştı, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kahta- Siverek kara yolu Gölgeli köyü kavşağında, S.Y. (47) idaresindeki 02 ER 200 plakalı pikap ile B.Ç'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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