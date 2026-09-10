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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 191 sentetik ecza hapı ile yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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