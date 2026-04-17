Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonrası okul kapatıldı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı sonrası okul kapatıldı
Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu, bir silahlı saldırı sonrası geçici olarak eğitim-öğretime kapatıldı. Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti. Eğitim, iki gün ara verildikten sonra yeniden başlayacak.

KAHRAMANMARAŞ'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu, geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda eğitim- öğretime 2 gün ara verildi. Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı. Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi. Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

