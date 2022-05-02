Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

AA - Sinan Doruk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu ve sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırsal Gündere Mahallesi'nde bulunan Afet Deresi yağışın etkisini arttırmasıyla taştı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede 2 otomobilin bir kısmı su içerisinde kalırken bazı tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu.

AFAD ve Elbistan Belediyesi ekipleri baskın olan bölgelerde suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

AA / Sinan Doruk - Güncel

Kahramanmaraş, Elbistan, su, Güncel, Haberler

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