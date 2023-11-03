Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı Suriyeli baba ve 2 oğlu yaralandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu bir baba ile 2 oğluna çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu baba ile 2 oğlu yaralandı.
Hayrettin S. idaresindeki 46 AGA 665 plakalı otomobil, Karamanlı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu baba ve 2 oğluna çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel