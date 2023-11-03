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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı Suriyeli baba ve 2 oğlu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu bir baba ile 2 oğluna çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.