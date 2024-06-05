Kahramanmaraş'ta Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı ve 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 46 EL 124 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı 46 K 7072 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.