Kahramanmaraş'ta minibüs ile traktör çarpıştı: 10 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 46 U 4095 plakalı minibüs, Afşin Sarız yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.