Kahramanmaraş'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Göksun-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ADY 104 plakalı kamyonet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel