Kahramanmaraş'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Göksun-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ADY 104 plakalı kamyonet devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Deniz Doğan - Güncel
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