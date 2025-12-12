Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, tarihi Tevrat ve 1240 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat ve kitap kabı ile 1240 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri de düzenledikleri bir operasyonda, 7 tabanca ile 14 boş şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklanırken 4'ü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
