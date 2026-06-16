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Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı

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Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 45 yıl hapis cezası bulunan F.G. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan A.T., yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
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