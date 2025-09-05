Kahramanmaraş'ta Eşini Bıçakla Yaralayan Adam Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eşini bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Kale Mahallesi Hacı Murat Sokak'ta Mustafa Y. ile eşi Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mustafa Y. bıçakla Ş.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.