Kahramanmaraş'ta Cis Devrildi, 3 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkan cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki 46 E 2030 plakalı cip, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.
İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel