Haberler

Kahramanmaraş'ta Cis Devrildi, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Cis Devrildi, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkan cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 46 E 2030 plakalı cip, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.