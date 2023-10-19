Kahramanmaraş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Fatih Mahallesi Muhtarı Tuba Özden'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine ve muhtarlara verdiği değer neticesinde her yıl 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlandığını söyledi.

Gürbak, şunları kaydetti:

"Depremde muhtar şehitlerimiz var. Depremde muhtarlardan kaybettiklerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Onların haricinde bütün muhtarlarımız deprem anından itibaren aziz milletimizin o yaşadığı mahşerde adeta canhıraş bir şekilde aziz milletimize o kaosun içerisinden çıkmak için hem devleti temsilen hem de milletimizin hizmetinde fedakarca çalışmalar yapmışlardır. Hiçbir muhtarımız şehir dışına yada başka yerlere gitmemişlerdir, görevinin başında bulunmuşlardır. Bu anlamda da muhtar arkadaşlarıma sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Tekraren bütün fedakarca hem köylerde hem mahallelerde fedakarca milletine hizmet eden, devletin emirlerini yerine getirmeye gayret eden aziz muhtarlarımızın da gününü sizlerin aracılığıyla tebrik ediyorum."