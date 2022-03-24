Kahramankazan Belediyesinden üreticilere arı kovanı desteği

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediyesi, arıcılık kursunu bitiren kursiyerlere arılı kovan desteğinde bulundu.

Kovanlar, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını döneminde Kahramankazanlı üreticilere verdikleri desteklerle ilgili bilgi verdi.

Bu dönemde bir kez daha toprak ve tarımsal üretimin insan için asla vazgeçilmez bir değer olduğunu gördüklerini belirten Oğuz, "Üreticilerimizin pandemi şartlarından daha az etkilenmeleri ve üretimlerini artırmalarına katkıda bulunmak adına fide, mazot, yağlık ayçiçek tohumu gibi birçok konuda destek verdik. Son olarak da ilçemizde arıcılığın daha da yaygınlaştırılması adına üreticilerimize arılı kovan desteğinde bulunduk." dedi.

Konuşmaların ardından arı yetiştiriciliği kursunu başarıyla bitiren ve içlerinde kadınların da olduğu 24 kursiyere kovanları teslim edildi.

Törene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım da katıldı.