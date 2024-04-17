Kağızman'da çiriş otu satışı başladı

Kağızman ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle dağlık ve ormanlık arazilerde toplanan çiriş otu tezgahlarda satılmaya başlandı.

Baharın gelmesiyle dağlarda doğal yetişen bitkiler, yöre sakinleri tarafından toplanarak ilçe merkezinde satışa sunuluyor.

İlçe sakinlerine ek gelir kaynağı olan çiriş otuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Çiriş otu satan Cesim Çelik, AA muhabirine, otun yumurtalı kavurması, çorbası, sulu yemeği, pilav ve böreğinin yapıldığını ifade ederek, "Bu ot doğal antibiyotik olarak da nitelendiriliyor. Genelde mart ayının sonlarında çıkmaya başlıyor, gidip toplayıp getiriyoruz. İş yok, güç yok, ekmek paramız için bunu topluyoruz." dedi.

Murat Karaşal ise otun bir çok faydasının olduğunu, tereyağında yumurtayla kavurmasının çok lezzetli olduğunu anlattı.