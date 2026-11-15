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Kağıthane polisi motosikletle uyuşturucu satan Ö.F.A.'yı Şişli'deki zulada yakaladı

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Kağıthane polisi motosikletle uyuşturucu satan Ö.F.A.'yı Şişli'deki zulada yakaladı Haber Videosunu İzle
Kağıthane polisi motosikletle uyuşturucu satan Ö.F.A.'yı Şişli'deki zulada yakaladı
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Kağıthane Asayiş Büro ekipleri, motosikletle uyuşturucu satan Ö.F.A.'yı takibe aldı ve Şişli'deki zula evini tespit etti. Eve motosikletle gelince yakalanan şüphelinin adresinde 1 kilo 800 gram marihuana ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de motosikletle uyuşturucu satışı yapan Ö.F.A.'yı (28) polis takibe aldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Şişli'de zula olarak kullandığı evi tespit etti. Polis motosikletle evin önüne gelen şüpheliyi yakaladı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve paketleme malzemesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.F.A.'nın kimliği tespit edildi. Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, Şişli'de uyuşturucu maddeleri saklamak için kullandığı adresi belirledi.

ZULA OLARAK KULLANDIĞI EVE GELİNCE YAKALANDI

Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, motosikletle evin önüne gelen Ö.F.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan cihaz ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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