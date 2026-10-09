Haberler

Kağıthane'de otomobil yangınına kola dökülerek müdahale anı kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de seyir halindeki otomobilin motorundan duman çıkınca sürücü aracı Bomonti-Kağıthane Tüneli girişinde durdurdu. Çevredekiler tüple, bir kişi pet şişedeki kolayı dökerek yangına müdahale etti; itfaiye söndürdü, otomobilde hasar oluştu, o anlar kaydedildi.

Kağıthane'de, bir otomobilde çıkan yangına kola dökerek müdahale edilmesi cep telefonuyla kaydedildi.

İmrahor Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Bomonti- Kağıthane Tüneli girişinde, motor kısmından dumanlar çıkan aracını durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Bir kişi de pet şişedeki kolayı otomobilin motor kısmına dökerek yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, otomobilin motor kısmına kola dökerek yangının söndürülmeye çalışılması cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Öğretmen de bunu yaparsa! Okul önünde kendisini uyaran bekçiye saldırdı

Bir de öğretmen olacak! Okul önünde yaptıkları pes dedirtti
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Teoman'ın 'Zamparanın Ölümü' performansında kadın sanatçıyla samimi anları

"Zamparanın Ölümü"nü söylerken kadın solistle samimi anlar yaşadı
3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Futbol dünyasında sahte lisans skandalı

3 yıllık diplomayı 10 günde vermişler! Listede kimler var kimler