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KAEÜ, bölgesinde "sağlık kampüsü" olmayı hedefliyor

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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KAEÜ, bölgesinde 'sağlık kampüsü' olmayı hedefliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin bölgesinde, "sağlık kampüsü" olması hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin bölgesinde, "sağlık kampüsü" olması hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi binasındaki Deney Hayvanları Laboratuvarı'nı inceleyen Karakaya, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kenan Dağlıoğlu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Üniversite ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını önemsediklerini vurgulayan Karakaya, YÖK'ün "jeotermal ve tarım" alanında pilot üniversite seçmesinin ardından sağlık alanında bir çok proje başlattıklarını, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin faaliyete geçtiğini ifade etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinin "sağlık kampüsü" olması yolunda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Karakaya, yakın zamanda bu hedefine ulaşacağına inandığını, Deney Hayvanları Laboratuvarı'nın da sağlık alanında atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Karakaya'ya incelemelerinde Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de eşlik etti.?

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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