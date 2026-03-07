Haberler

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadirli, düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutladı. Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Erdinç Dolu ve protokol üyelerinin katıldığı programda, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Kadirli Stadyumu'nda devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtulmasını 106 yıldır coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Etkinlikte, mehter takımı ve halk oyunları gösterileri sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da katıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı
Avrupa devlerinden derbide Barış Alper Yılmaz'a yakın takip

Barış Alper için geldiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu