Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA - Menderes Özat - Güncel
 - Güncelleme:
Kadirli'de tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden tarım aleti çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesindeki tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler olayı gerçekleştirdiği öne sürülen H.M.K'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde çalıntı tarım aleti ele geçirildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Kadirli, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title