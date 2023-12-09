Kadınhanı ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi çıkışında meydana geldi. Ali Rıza Biner'in kullandığı 42 AFN 962 plakalı minibüs, İdris Çakmak idaresindeki 42 ARC 585 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İdris Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer sürücü Ali Rıza Biner ise ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmak'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.