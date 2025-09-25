Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleşti

Kırklareli'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, alınan tedbir kararları, aile içi ve kadına karşı şiddet olayları değerlendirme form sayıları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Konukevi Müdürlüğü çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, elektronik kelepçe uygulaması, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında kurum ve kuruluşların yürüttüğü faaliyetler görüşüldü.

Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Asiye Konyar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Şenay Yener Yılmaz, İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Denetimli Serbestlik Müdürü Can Özdemir katıldı.

Belediye Başkanı Yayla, incelemede bulundu

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, çocuk parkında incelemede bulundu.

Gündüz Onat Festival Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmaları takip eden Yayla, yetkililerden bilgi aldı.

Parkı daha eğlenceli ve keyifle vakit geçirilebilecek bir alan haline dönüştürdüklerini ifade eden Yayla, en kısa sürede çocukların hizmetine açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Su ürünleri satış işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

Denetimlerde, satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Vize Belediyesince üniversite öğrencilerine eğitim desteği verilecek.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisi kararı ile üniversiteye yeni başlayan öğrencilere eğitim desteği verileceğini belirtti.

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin 23 Eylül- 17 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerektiğini aktaran Özalp, tüm öğrencilere başarılar dileğinde bulundu.