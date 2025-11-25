Kadına Yönelik Şiddete Karşı KADES Uygulaması Tanıtıldı
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Polis ekipleri, Atatürk Meydanı'nda yaptıkları bilgilendirmelerde, kadınları şiddet ve taciz durumlarında güvenlik birimlerine hızlı ulaşma konusunda bilgilendirdi.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.
Atatürk Meydanı'nda kurulan stantta polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Kadınlara şiddet ve taciz gibi durumlarda güvenlik birimlerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayan uygulamanın kullanımını anlatıldı.
Kadınlara broşürün yanı sıra karanfil de verildi.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel