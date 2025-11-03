Kadın Hakları İçin Uluslararası İşbirliği Görüşüldü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi yetkilileri ile Norveç, Danimarka ve İsveç Dışişleri Bakanlıklarının temsilcilerini kabul etti.

