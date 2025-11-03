Haberler

Kadın Hakları İçin Uluslararası İşbirliği Görüşüldü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, BM Kadın Birimi ve İskandinav ülkelerinin Dışişleri Bakanlıkları temsilcileriyle bir araya gelerek kadın hakları ve güçlendirilmesi üzerine işbirliği imkanlarını ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi yetkilileri ile Norveç, Danimarka ve İsveç Dışişleri Bakanlıklarının temsilcilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi yetkilileri ile Norveç, Danimarka ve İsveç Dışişleri Bakanlıklarının temsilcilerini kabul etmiştir. Görüşmede, kadın haklarının ilerletilmesi ve kadınların güçlendirilmesi alanlarında uluslararası işbirliği imkanları ele alınmıştır."

