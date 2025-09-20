Deniz Temiz Derneğince (TURMEPA), "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında Kadıköy Moda Sahili'nde kıyı temizleme etkinliği düzenlendi.

Derneğin 400 gönüllüsü, denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek ve denizlerin korunması için farkındalık oluşturmak amacıyla Moda Sahili'nde bir araya geldi.

Etkinlikte sahil boyunca temizlik yapıldı. Gönüllüler, plastik şişelerden sigara izmaritlerine, ambalajdan cam şişelere kadar 330 kilogram atık ve çöp topladı.

TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Çağıl Toparlak Alkan, burada gazetecilere, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla Türkiye'nin beş farklı noktasında gönüllülerle kıyılardaki çöpleri topladıklarını söyledi.

Dernekte her geçen gün artan gönüllülerle sahilleri ve denizleri temiz tutmaya çalıştıklarını belirten Alkan, "Bugün burada yüzlerce gönüllümüzle bir araya geldik. Aynı şekilde Türkiye'nin beş farklı noktasında, İstanbul'un yanı sıra Fethiye, Antalya, İzmir ve Samsun'da da etkinliklerimiz eş zamanlı devam ediyor. Burada toplanan atık verilerini daha sonra uluslararası grupla paylaşıp bunun Türkiye'nin atık verisi olmasını sağlayacağız. Bu sayede her yıl atıkların nasıl değiştiğini, neye göre arttığını ya da azaldığını gösteren bir analize katkı sunmuş olacağız." diye konuştu.

Alkan, etkinliğin aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak, "Burada toplayacağımız atık, ertesi gün yeniden buraya ulaşabilir. Amacımız, halkın katılımını sağlayarak kıyılardaki atıkların neler olduğuna dikkati çekmek." dedi.

İnsanların günlük hayatta sabah kalktığı andan itibaren doğal kaynakları kullanmaya ve atık üretmeye başladığına işaret eden Alkan, "Bu nedenle içtiğimiz sudan kullandığımız eşyalara, yediğimiz yemeklere kadar tek kullanımlık plastikler başta olmak üzere atıklarımızı azaltmaya özen göstermeliyiz. Her geçen gün tek kullanımlık plastik sayısı etkinliklerimizde yoğun olarak karşımıza çıkıyor. En çok izmarit ve pet şişe topluyoruz. Bu da yaşam tarzımızı ortaya koyuyor. İşte bu yüzden farkındalık çok önemli." ifadelerini kullandı.