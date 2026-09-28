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Kadıköy'de servis minibüsüne devrilen ağaç itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı

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Kadıköy'de servis minibüsüne devrilen ağaç itfaiye tarafından kesilerek kaldırıldı
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Kadıköy Erenköy'de yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle zarar gören ağaç, öğrenci almak için bekleyen servis minibüsünün üzerine devrildi. Araçta öğrenci yoktu; olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ağacı keserek kaldırdı ve araçta hasar oluştu.

KADIKÖY'de yağışlı hava ve rüzgarın etkisiyle zarar gören ağaç, öğrenci almak için sokakta bekleyen servis minibüsünün üzerine devrildi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Mekpare Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle zarar gören ağaç, sokakta öğrenci almak için bekleyen servis minibüsünün üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri aracın üzerine devrilen ağacı keserek kaldırdı. Araçta öğrenci bulunmadığı sırada gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis aracında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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