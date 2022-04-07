Kadıköy'de sanatçı Koray Candemir'in annesi 9'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi - Haberler

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Kadıköy'de sanatçı Koray Candemir'in annesi 9'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Kadıköy'de sanatçı Koray Candemir'in annesi 9'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi

Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de apartmanın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan Baytur Kozyatağı Sitesi'ndeki apartmanın dokuzuncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Çevredeki güvenlik görevlileri ve vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sanatçı Koray Candemir ve kardeşinin oldukça üzgün oldukları görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Solmaz Candemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kadıköy'de sanatçı Koray Candemir'in annesi 9'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi

AA / Tansel Parlak - Güncel

Koray Candemir, Kadıköy, Polis, Güncel, Haberler

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