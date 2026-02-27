Haberler

Kadıköy'de park halindeki midibüs yandı

Güncelleme:
Kadıköy'de park halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Acıbadem Mahallesi Şehit Emin Çölen Sokak'ta park halinde bulunan 34 FMK 664 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle midibüste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
