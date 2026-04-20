Kadıköy'de inşaat alanında fore kazıkların bulunduğu bölümde çökme

İnşaat alanındaki çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kadıköy'de temel çalışmaları süren inşaat alanında fore kazıkların bir bölümünde çökme yaşandı.

Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında temel çalışmaları sırasında, fore kazıkların bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çökmenin meydana geldiği alanı şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların riskli bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.

Kamyonlarla getirilen toprak bölgeye dökülerek zemin doldurulmaya başlandı.

Öte yandan, inşaattaki fore kazıkların çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, önce toprak kaymasının başlaması, ardından fore kazıkların çökmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu