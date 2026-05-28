Kırşehir'de kaçan kurbanlık koyunu jandarma yakaladı
Kırşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Çayağzı köyünde sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık koyun, bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler, bölgede arama çalışması yaptı.
Çayağzı Kale mevkisinde ekiplerce yakalanan koyun, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner