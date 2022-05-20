KAÇAK OLARAK TATLI SU SALYANGOZU AVLARKEN YAKALANDI - Haberler

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KAÇAK OLARAK TATLI SU SALYANGOZU AVLARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde kaçak olarak tatlı su salyangozu avladığı tespit edilen 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde kaçak olarak tatlı su salyangozu avladığı tespit edilen 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kovalara doldurduğu 408 adet salyangoz ele geçirildi.

Olay, 17 Mayıs tarihinde Yaprakhisar Köyü'nde meydana geldi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaprakhisar Köyü Melendiz Çayı kenarında devriye görevini yaptığı esnada Ümit D.'nin (53) kaçak olarak avladığı tespit edilen 408 adet tatlı su salyangozu ele geçirilirken, şüpheli Ümit D. gözaltına alındı. Kovaların içerisindeki 408 adet tatlı su salyangozunu jandarma ekipleri tekrar su kenarına bıraktı. Aksaray İl Tarım Müdürlüğü, izinsiz salyangoz avlayan Ümit D.'ye 'Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet' suçundan 3 bin lira idari para cezasına çarptırılırken, Ümit D., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest kaldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güzelyurt, Jandarma, Aksaray, su, Güncel, Haberler

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