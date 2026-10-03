Kabatepe-Gökçeada'da olumsuz hava nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA