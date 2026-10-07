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Johnson, Trump'ın İran'a askeri adım atmaktan başka seçeneği kalmadığını savundu

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İranlıların güvenilir bir müzakere ortağı olmadığını ve anlaşmazlığın çözülmesini istemediğini ileri sürdü. Johnson, Tahran'ın nükleer kapasiteye yaklaşması nedeniyle Trump'ın askeri adım atmaktan başka seçeneği kalmadığını savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, İranlıların "güvenilir müzakere ortağı olmadığını" ve "anlaşmazlığın çözülmesini istemediğini" ileri sürdü.

Johnson, "Scott Jennings Show" adlı programda, ABD'nin İran politikası ve ülkedeki ara seçimlere ilişkin konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin yaklaşık 50 yıldır ABD yönetimlerinin ortak hedefi olduğunu belirten Johnson, Tahran'ın nükleer kapasiteye yaklaşması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri adım atmaktan başka seçeneği kalmadığını savundu.

Johnson, İran'ı "terörizmin en büyük devlet sponsoru" olarak nitelendirerek, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasının ABD vatandaşlarının ve Washington'ın müttefiklerinin güvenliği açısından tehdit oluşturacağına dikkati çekti.

İranlıların "güvenilir bir müzakere ortağı olmadığını" söyleyen Johnson, "Bazıları bunu dinlerinin bir parçası olarak görüp yalan söylüyor. Bunu, dinleri gerekçesiyle meşrulaştırabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Johnson, Tahran yönetiminin anlaşmazlığın çözülmesini istemediğini öne sürdü.

İran ekonomisinin "çöktüğünü" ve "ülkenin elinde hiçbir şey kalmadığını" iddia eden Johnson, "çok yakında yeni bir aşamaya geçileceğini" düşündüğünü aktardı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere de değinen Johnson, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisindeki çoğunluğunu koruyacağına inandığını vurguladı.

Johnson, Demokratların çoğunluğu elde etmesi durumunda ise Trump hakkında hızla azil süreci başlatacakları değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA
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