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Japonya'da Vahşi Hayvanların Vurulmasına İzin Veren Yasa Tasarısı Geçti

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Japonya parlamentosu, acil durumlarda ayı ve yaban domuzu gibi vahşi hayvanların vurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı. Yasa, belediyelere avcılara ateş etme yetkisi veriyor ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli koşullar belirliyor.

Japonya'da, "acil durumlarda" ayı ve yaban domuzu gibi vahşi hayvanların vurulmasına olanak tanıyan yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Kyodo News'e göre, söz konusu hayvanların yerleşim bölgelerine inmeleri durumunda belediyelerin avcılara ateş etme yetkisi vermesine imkan sunan yasa tasarısı Japonya parlamentosundan geçerek yasalaştı.

Yasa kapsamında bozayı, Asya kara ayısı ve yaban domuzları tehlikeli hayvanlar olarak tanımlanırken, ateşli silah kullanımına izin verilen "acil durum" şartları da belirlendi.

Bu kapsamda, vahşi hayvanların hızla yakalanmasının ateşli silah olmadan zor olması ve mermilerin insanlara isabet etme riskinin bulunmaması acil durum şartları olarak tespit edildi.

Belediye yetkililerinin, ateşli silah kullanıldığı durumlarda bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kısıtlaması getirebileceği veya tahliye emri verebileceği belirtilen yasada, kurşunlar nedeniyle binalarda meydana gelen hasarlarda yerel yönetimlerin tazminat ödemekle yükümlü olacağı ifade edildi.

Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, Mart 2023'ten sonraki 1 yıllık süre zarfında, ayı saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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