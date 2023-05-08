- Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı

TOKYO - Japonya'da şiddetli yağışların etkisiyle Hyogo eyaletinde bulunan bir nehrin kıyısındaki set çöktü. Meydana gelen taşkın nedeniyle evleri su basarken, bazı araçlar çamur altında kaldı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar Hyogo eyaletinin Itami şehrindeki bir nehrin kenarında bulunan setin çökmesine neden oldu. Şehir yönetiminden edinilen bilgilere göre Tenjin Nehri kıyısında bulunan ve üzerinde bir süredir güçlendirme çalışmaları yürütülen set, gece yarısından hemen sonra su seviyesinin yükselmesinin ardından yıkıldı. Olayın ardından nehrin yakınında Aramaki bölgesinde su baskını yaşanırken, yaklaşık 10 ev ve birçok araç sular altında kaldı. Yerel saatle 01.55 sıralarında 828 hanedeki 2 bin 88 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nehirdeki su seviyesinin normale dönmesiyle tahliye uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı.

Nehir sularının taşıdığı tortu ve kaya parçaları nedeniyle bazı araçlar da toprağa gömüldü. İlk belirlemelere göre olay sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.