Japonya'da eski bakan rüşvetten hapis ve para cezasına çarptırıldı - Haberler

Japonya'da mahkeme, görevdeyken yumurta üreticisi firmadan rüşvet alan eski Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Yoşikawa Takamori'yi 2,5 yıl hapis ve para cezasına çarptırdı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, eski bakanın, Kasım 2018-Ağustos 2019'da Hiroşima merkezli Akita Foods firmasından 5 milyon yen (39 bin dolar) rüşvet alması davasında karar duruşması yapıldı.

Hakim Heyeti Başkanı Mukai Katsuko, "firmanın, kanatlı hayvan yetiştiriciliği sektöründe iltimas arama niyetinin" farkında olan Yoşikawa'nın, "bir bakan olarak tarım idaresinde adalet aleyhine hareket ettiğini" söyledi.

Mahkeme kararında, bakanlık ofisi dahil 3 noktada alınan tüm nakdin "rüşvet" olduğu kaydedildi ve Yoşikawa'ya 2,5 yıl hapis cezası verildi. Ceza, 4 yıl ertelendi.

Karar doğrultusunda, Yoşikawa 5 milyon yen para cezasına da çarptırıldı.

1996'dan beri 6 dönem milletvekilliği yapan ve önceki Başbakan Abe Şinzo hükümetinde bakanlık üstlenen Yoşikawa, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekilliğinden Aralık 2020'de istifa etmişti.

"Rüşvet değil nakit fon kabul ettiğini" belirterek suçsuz olduğunu savunan 71 yaşındaki Yoşikawa, istifasında "Halkın vekaletini icra edecek faaliyetleri yerine getiremeyeceğime inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.