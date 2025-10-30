Haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yeterlilik Sınavı Şartı Kaldırıldı

Güncelleme:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yetiştirilemeyen sınıf ve branşlarda eğitim alan öğrencilerin, teğmen ve astsubay çavuş olarak atanabilmesi için yeterlilik sınavı şartı kaldırıldı. Yönetmelik gereği, öğrenciler mezun oldukları gün atama alacaklar.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yetiştirilemeyen sınıf ve branşlarda diğer üniversitelerden eğitim alan öğrencilerin, teğmen ve astsubay çavuş olarak atanmaları için yapılan "yeterlilik sınavı" şartı kaldırıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle 27 Mayıs 2018 tarihli ilgili yönetmeliğin 17. maddesi güncellendi.

Buna göre, bu kapsamdaki öğrencilerin, ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla tamamlamaları halinde, teğmen veya astsubay çavuş olarak atanabilmeleri için JSGA tarafından yapılacak "yeterlilik sınavı" şartı aranmayacak.

Öğrenciler mezun oldukları gün, aynı zamanda teğmen veya astsubay çavuş olarak atanacak.

Değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
