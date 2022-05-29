Jandarma komutanı fuarda çocuklara kitap dağıtıp jandarmayı anlattı - Haberler

Jandarma komutanı fuarda çocuklara kitap dağıtıp jandarmayı anlattı

AKSARAY - Aksaray'da düzenlenen 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda jandarma standında çocuklara kitap dağıtan İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, jandarmanın faaliyetlerini anlattı.

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Jandarma Komutanlığı'nın çiftçiler için uygulamalı bilgilendirme yaptığı standı tanıtmak ve çiftçilerle bir araya gelmek için 6. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Jandarma standında motosiklet üzerinde uygulamalı olarak bilgilendirilen gençlere motosiklet kullanırken uyulacak kuralları ve hız kontrolünü anlatan Albay Büber, İl Jandarma Komutanlığı personellerinden standa olan ilgi hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla stant başında tek tek ilgilenen Albay Büber, çocuklara boyama kitabı dağıtıp, narkotik köpeği "Yalman" ile çocukları sevindirdi. Kendisine jandarma olmak istediklerini söyleyen lise öğrencilerine de nasihatler veren Albay Büber, bir öğrenciye jandarma yeleği giydirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.