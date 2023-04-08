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Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Ankara'da kaza yerinde önlem amaçlı duba yerleştirirken kayarak kontrolden çıkan başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da kaza yerinde önlem amaçlı duba yerleştirirken kayarak kontrolden çıkan başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak Jandarma Ankara Güncel Haberler

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