Ankara'da kaza yerinde önlem amaçlı duba yerleştirirken kayarak kontrolden çıkan başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da kaza yerinde önlem amaçlı duba yerleştirirken kayarak kontrolden çıkan başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (DHA)