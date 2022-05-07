İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı - Haberler

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İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı

AA - Mohammed Habooush - Güncel
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İzzeddin el-Kassam Tugayları, Hamas liderine ölüm çağrıları konusunda İsrail'i uyardı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafından hareketin Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar ya da herhangi bir yetkilisine zarar verilmesinin bölgede deprem etkisi yaratacağı uyarısında bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafından hareketin Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar ya da herhangi bir yetkilisine zarar verilmesinin bölgede deprem etkisi yaratacağı uyarısında bulundu.

Kassam Tugayları, İsrail'in Elad kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü saldırının ardından İsrailli yetkililer ve eski milletvekillerinin Twitter hesaplarından açık bir şekilde Sinvar'ın öldürülmesi çağrıları yapmasına tepki gösterdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in tehditlerine işaret ederek, "Sinvar'a ya da direniş güçlerinin herhangi bir yetkilisine zarar verilmesinin bölgede depreme yol açacağı ve buna benzeri görülmemiş bir cevap verileceği konusunda İsrail'i ve onun başarısız liderlerini uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması ile başlayan "Kudüs'ün Kılıcı" operasyona atıfta bulunan Ebu Ubeyde şunları kaydetti:

"Kudüs'ün Kılıcı, düşmanın tanık olacaklarıyla kıyaslandığında sıradan bir olay olarak kalacak. Bu kararı (suikast kararı) alacak olan, İsrail tarihinde feci bir dönem açacak ve yapacağı bu aptallığın bedelini hem kan hem de yıkımla ağır bir şekilde ödeyecek."

Sinvar, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, tüm Filistinlileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dönük ihlallerine ateşli silahlar ya da kesici aletlerle karşılık vermeye çağırmıştı.

İsrail'in Elad kentinde 5 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda, Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi ölmüş, 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mohammed Habooush - Güncel

Twitter, İsrail, Mayıs, Gazze, Güncel, Haberler

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