İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağalarının Sinyali Kesildi

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını 14 yıl önce uydudan takibe başladı. Aralarında 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 60 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor. Bu kaplumbağadan 56'sının sinyali kesildiği, sadece 'Güzel İzmir', 'Landinoh', 'Alice' ve 'Talay'ın uydudan takip edilebildiği bildirildi.

?'TUBA'DAN DA SİNYAL ALINAMIYOR

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktıkları 'Tuba' adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta carettanın sinyalinin kesildiğini, bu yaz Dalyan'a dönüp, yuva yapmasını beklediklerini söyledi. Prof. Dr. Kaska, sinyal kesilen kaplumbağaların ölmüş, pilinin bitmiş ya da herhangi bir şekilde cihazlarının zarar görmüş olabileceğini, şu ana kadar sadece 'Alice', 'Lansinoh', 'Güzel İzmir' ve 'Talay'dan sinyal alabildiklerini belirtti.