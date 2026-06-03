Haberler

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuva sayısı 100'e ulaştı

İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama sayısı 100'e ulaştı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağaların iyi beslenerek uygun yerlere yumurta bıraktığını belirtti.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda, nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, caretta carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti

Polatların kaldığı otelde silahlı saldırı! Engin'in kuzeni öldürüldü
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor