İznik'teki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.