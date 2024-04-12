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İznik'te sulama kanalına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İbrahim Kutay Özaydın yönetimindeki 34 SDC 62 plakalı otomobil, İznik Orhangazi yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca, ardından sulama kanalına çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Kutay Özaydın ile Fatma Özaydın yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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