İznik'te Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

YANGINA 85 ARAÇ VE 302 PERSONELLE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan müdahale ediliyor.

Tülay POYRAZ/ İZNİK (Bursa),