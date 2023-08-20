İznik Gölü turkuaza büründü

BURSA - Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması, İznik Gölü'nün turkuaz renge bürünmesine sebep oldu.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler muhteşem manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, bugün görenleri rengiyle kendine hayran bıraktı. Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz yıl mavi bayrak verilen İznik gölünde plaj işletmecisi Bekir Uslu, "Her yıl genellikle böyle oluyor. Bu sene biraz geç gerçekleşti. Bu olayın yaşanması yerli ve yabancı turistin de buraya gelmesine vesile oluyor" diye konuştu.