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İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu

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Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için göle giren 19 ve 21 yaşındaki iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Cesetler kıyıdan 30 metre uzakta bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde göle girdikten sonra kaybolan 2 kişi ölü bulundu.

Sölözaltı mevkisinde sabah saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21), bir süre sonra gözden kayboldu.

Kadı ve İmamoğlu'nun gözden kaybolduğunu gören sahildeki arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler İznik Gölü'nde arama çalışması başlattı.

Su altında yapılan arama sonucu kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta Kadı ve İmamoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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